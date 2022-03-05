Цинізм Кремля зашкалює: хакери атакували лінію "103" Вінниці

На гарячу лінію швидкої допомоги "103" у Вінниці здійснили хакерську атаку. Відтак жителі міста не можуть звернутися за цим номером по допомогу. Місцева влада вже оприлюднила нові контакти швидкої.

Про те, що найманці окупантів здійснили цю цинічну атаку, стало відомо 5 березня. На щастя, їм не вдалося паралізували роботу екстреної служби.

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Про це розповів голова Вінницької ОВА Сергій Борзов. Він додав, що справою вже займається СБУ. Проте лінія служби певний час буде недоступно.

Жителі Вінниці можуть викликати швидку допомогу за номерами:

0432 651103

0674335883

0962240641

Оперативна інформація рятує життя. Читайте наш телеграм, там ми зараз найшвидші. Цілодобово!

Текст допису з телеграму Сергія Борзова:

Вінничани! Увага!

Хакерська атака на лінію 103!

Екстрену медичну допомогу викликайте за такими номерами:

0432 651103

0674335883

0962240641