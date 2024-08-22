Хакери ГУР зламали росТБ і показали правду війни: низка каналів були змушені припинити мовлення
22 серпня 2024, 10:40Читать новость на русском
Кіберфахівці ГУР МО України здійснили атаку на сервери російських телеканалів. Так, під час ефіру в декількох телекомпаніях хакери показали об'єктивні відеоролики про війну в Україні.
Як повідомляють джерела 24 Каналу в українській розвідці, відео від ГУР було тричі продемонстровано у прайм-тайм телеканалів "Пєрвоуральськ ТВ", "Євразія 360", "Євразія. Пєрвий канал" та інших. Як зазначається, частина атакованих каналів входять до медіа-холдингу тамтешнього олігарха Андрія Комарова.
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