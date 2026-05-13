Це викликає найбільше занепокоєння: лікар-інфекціоніст назвав головну небезпеку хантавірусу

Українців не на жарт злякав новий вірус, який спалахнув на круїзному лайнері в Атлантичному океані. Через хантавірус уже є летальні випадки, а зараження ним фіксували і в Україні.

Лікар-інфекціоніст Роман Пономаренко розповів 24 Каналу звідки походить ця вірусна хвороба та як передається. Також він зауважив, що існують різні штами й пояснив, який саме зафіксували на лайнері.

Чим небезпечний вірус?

Насправді хантавірус існує давно, ще з 1980-х років. Його випадки фіксували щороку, зокрема і в Україні. Звісно, у деяких регіонах вірус виявляли частіше, у деяких – рідше, але загалом він не новий.

Передача відбувається від гризунів: мишей, щурів, їхніх екскрементів. Коли людина їх вдихає, це потрапляє до дихальних шляхів і так відбувається інфікування.

Ті штами які циркулюють у наших регіонах, несуть заразність тільки для людини. Саме людина є кінцевим "господарем". Вона може розповсюджувати вірус далі повітряно-крапельним шляхом,

– наголосив лікар-інфекціоніст.

Щодо того штаму, який зараз усіх непокоїть найбільше, то це штам Andes, який передається безпосередньо від людини до людини, повітряно-крапельним шляхом. Але важливо наголосити, що це відбувається тільки під час тісного контакту. Навіть не так, як під час коронавірусної інфекції чи грипі.

Люди, які померли від цього штаму, були у тісному контакті. Мовилось про сімейні зв'язки.

Зверніть увагу! Через інфікування на лайнері померло подружжя з Нідерландів, яким було по 69 років, а також один громадянин Німеччини. Також відомо про десяток випадків зараження.

"Найбільше занепокоєння викликає тільки єдиний момент – досить висока смертність. Саме цей кардіопульмональний синдром, який є провідним синдромом штаму, – вражає серцево-легеневу систему. Смертність там 40 – 50%", – додав Роман Пономаренко.

Також варто пам'ятати, що смертність залежить від багатьох індивідуальних факторів. Але рівень передачі є низьким, що можна вважати позитивним моментом.

Хто у групі ризику?

Люди, які померли внаслідок зараження на лайнері, були літнього віку. Звісно, як для будь-якої інфекційної хвороби, існують групи ризику, яким важче переносити захворювання. Це може бути через супутні хронічні хвороби, зниженні функції імунітету.

Але поки ми не можемо виділити варіант групи ризику як при ковіді, бо у нас невелика вибірка, Досить мала кількість хворих. Загалом, це позитивний момент,

– зауважив лікар-інфекціоніст.

При цьому варто не забувати, що будь-який варіант контакту може викликати захворювання і спричинити тяжкий перебіг.

Яким є лікування вірусу після зараження?

Специфічного лікування не існує, воно симптоматично-синдромальне. Якщо відбувається інфікування, то подальші рішення треба ухвалювати якнайшвидше. За необхідності може бути інтенсивна терапія, в якій використовують штучну вентиляцію легень, ЕКМО.

Тобто всі заходи для того, щоб поки вірус активно діє – підтримати життєві функції організму. Але специфічного лікування наразі не існує.

Хантавірус в Україні: що відомо?

На лайнері Hondius також був один українець, його евакуювали через захворювання. Загалом на борту перебували четверо українців, які були у складі екіпажу. Після прибуття їх мали відправити до Нідерландів для обстеження.

Хантавірус справді не є новою хворобою, його вже двічі фіксували у 2026 році. Випадки траплялися на Хмельниччині. Пацієнти одужали, їх уже виписали з лікарень.

У Центрі громадського здоров'я наголосили, що поширення вірусу між людьми в Україні є неможливим. Такого зараз не фіксують. Вірус, який спалахнув на лайнері, не є типовим для нашої країни, він переважно поширюється у Південній Америці.