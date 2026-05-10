На Тенерифе прибув лайнер, де стався смертельний спалах хантавірусу: пасажирів евакуюють

Круїзний лайнер MV Hondius, на борту якого стався смертельний спалах хантавірусу, 10 травня достроково прибув до порту Гранаділья-де-Абона на іспанському острові Тенерифе. Там судно стане на якір для евакуації пасажирів та частини екіпажу.

Про це повідомляє Reuters.

Як відбуватиметься евакуація з лайнера?

За даними іспанської влади, пасажирів, у яких наразі не виявили симптомів зараження, обстежать медики, щоб переконатися, що хвороба не проявляється безсимптомно. Після цього людей невеликими човнами доставлять на берег.

Далі герметично ізольовані автобуси перевезуть пасажирів до головного аеропорту острова, розташованого неподалік від порту, звідки вони вилетять до своїх країн.

У Європейському агентстві з громадського здоров'я повідомили, що всіх пасажирів круїзного лайнера MV Hondius вважають контактними особами з підвищеним ризиком зараження – як запобіжний захід.

Початок евакуації був запланований на період між 7:30 та 8:30 ранку за місцевим часом.

Зазначається, що першими судно залишать громадяни Іспанії, після чого групами евакуйовуватимуть пасажирів інших національностей. Також приблизно 30 членів екіпажу залишаться на борту та вирушать до Нідерландів, де лайнер пройде дезінфекцію.

Нагадаємо, лайнер вирушив до Іспанії від узбережжя Кабо-Верде після того, як Всесвітня організація охорони здоров'я та Європейський Союз звернулися до іспанської влади з проханням організувати евакуацію пасажирів через спалах хантавірусу на борту.

Генеральний директор ВООЗ Тедрос Адханом Гебреїсус прибув на Тенерифе ввечері 9 травня разом із міністрами внутрішніх справ, охорони здоров'я та територіальної політики Іспанії для координації прибуття судна та евакуації пасажирів.

У ВООЗ повідомили, що на борту захворіли восьмеро людей, троє з яких померли – подружжя з Нідерландів і громадянин Німеччини. У шести випадках зараження хантавірусом уже підтвердили, ще два випадки залишаються під підозрою.

На борту круїзного лайнера також перебували п'ятеро громадян України з екіпажу. Наразі ознак погіршення їхнього здоров'я не зафіксовано.

Довідка. Фахівці встановили, що збудником захворювання є вірус Анд, різновид хантавірусу з Південної Америки. Зазвичай хантавірус передається через гризунів, однак у рідкісних випадках можливе також інфікування від людини до людини.

У ВООЗ наголосили, що наразі ризик для населення світу залишається низьким, тоді як для пасажирів та екіпажу судна його оцінюють як помірний.

Водночас у ВООЗ підкреслюють важливість міжнародної координації у реагуванні на спалах захворювання. Директор з надзвичайних ситуацій організації Абдірахман Махамуд заявив, що за умови належних заходів безпеки та співпраці між державами поширення хвороби, ймовірно, вдасться стримати.

Докторка Марія ван Керхове також зазначила, що нинішній спалах хантавірусу не свідчить про початок нової пандемії.

Які симптоми хантавірусу?

Хантавірусна інфекція може супроводжуватися високою температурою, сильним головним болем, нудотою, болем у попереку та проблемами із сечовиділенням. У тяжких випадках захворювання здатне спричинити кровотечі, гостре ураження нирок або дихальну недостатність.

Один із найтяжчих варіантів перебігу хвороби супроводжується високою температурою, сильним виснаженням, болем у м'язах і голові, а згодом – серйозними порушеннями роботи нирок. У пацієнтів можуть виникати кровотечі, висипання та внутрішні крововиливи, а в критичних випадках потрібна інтенсивна терапія та гемодіаліз.

Інша форма інфекції спочатку схожа на звичайну вірусну хворобу, однак через кілька днів може стрімко перейти у важке ураження легень. У людини з'являється сильна задишка, накопичується рідина в легенях і розвивається гостра дихальна недостатність, що без своєчасного лікування може призвести до смерті.

Інкубаційний період хантавірусної інфекції зазвичай триває від двох до чотирьох тижнів, однак у деяких випадках симптоми можуть проявитися й більш ніж через місяць після зараження.