Росіяни заявили про нібито "епідемію" хантавірусу серед ЗСУ: чи відповідає це дійсності

Російські пропагандистські ЗМІ поширюють повідомлення про нібито "епідемію" смертельного хантавірусу серед українських військових. Однак ці заяви ворога не відповідають дійсності.

Про це повідомляє Центр стратегічних комунікацій та інформаційної безпеки.

Читайте також Хантавірус убив одразу 3 людей на круїзному лайнері посеред Атлантики: чи є серед них українці

Чи справді є епідемія хантавірусу?

Росіяни стверджують, що хантавірусна геморагічна лихоманка нібито активно поширюється серед українських військових у Харківській та Сумській областях.

Насправді ж жодних підтверджень масового спалаху серед українських бійців немає – хантавірусна інфекція трапляється рідко та не передається від людини до людини.

До того ж в Україні фіксували лише поодинокі випадки гарячки через хантавірусну інфекцію.

Важливо! Як пояснили в Центрі громадського здоров'я МОЗ України, людина може інфікуватися хантавірусом, вдихнувши пил або дрібні частинки, що містять вірус. Вони утворюються з сечі, фекалій або слини заражених диких гризунів, зокрема мишей і полівок.

Водночас інфікування також можливе іншими шляхами.

До прикладу, вірус може проникнути через пошкоджену шкіру або слизові оболонки при контакті з гризунами чи предметами, забрудненими їхніми виділеннями. Крім того, зараження може статися аліментарним шляхом – тобто через вживання їжі, забрудненої вірусом.

Варто пам'ятати, що хантавіруси можуть викликати дві важкі форми захворювання – геморагічну гарячку з нирковим синдромом (ГГНС) та хантавірусний легеневий синдром (ХЛС). Обидві хвороби потребують негайної медичної допомоги.

ГГНС зазвичай починається раптово: з високої температури, сильної слабкості, болю в м'язах і головного болю. Згодом порушується робота нирок. У частини пацієнтів розвивається геморагічний синдром – можливі носові кровотечі, висипання та крововиливи через ураження дрібних судин.

У важких випадках виникає гостра ниркова недостатність – людина може потрапити в реанімацію і потребувати гемодіалізу.

ХЛС на початковому етапі може нагадувати грип або застуду – з гарячкою, кашлем і загальною слабкістю. Однак уже через кілька днів стан різко погіршується: з'являється задишка, набряк легень і гостра дихальна недостатність. Без своєчасної медичної допомоги ця форма хвороби може бути летальною.

З чого все почалося?

Обговорення хантавірусу почалося після повідомлень про спалах інфекції на борту круїзного лайнера MV Hondius, який перебував у районі узбережжя Західної Африки. У ВООЗ повідомили, що на борту захворіли восьмеро людей, троє з яких померли – подружжя з Нідерландів і громадянка Німеччини.

24 квітня, майже через два тижні після першого летального випадку серед пасажирів, понад два десятки людей щонайменше з 12 країн залишили судно без належного відстеження контактів. Серед них були громадяни Нідерландів, США, Швейцарії, Великої Британії та Південної Африки.

Представники влади запевнили, що на борту судна не виявили щурів, які є основним переносником цього патогену для людини. Водночас експерти припускають, що перший випадок зараження міг статися ще до посадки на лайнер – під час відвідування пасажирами віддалених природних або заповідних територій.

10 травня стало відомо, що лайнер достроково прибув до порту Гранаділья-де-Абона на іспанському острові Тенерифе.

За планом, пасажирів, у яких наразі не виявили симптомів зараження, обстежать медики, щоб переконатися, що хвороба не проявляється безсимптомно. Після цього людей невеликими човнами доставлять на берег.