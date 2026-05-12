Чи є загроза спалаху пандемії?

Офіційні особи охорони здоров'я запевняють, що ризик пандемії у світі низький. 

Ми багато разів повторювали ту саму відповідь. Це не черговий COVID. І ризик для населення низький. Тому вони не повинні боятися і не повинні панікувати,
– сказав генеральний директор ВООЗ Тедрос Адханом Гебреєсус.

Нагадаємо, що на борту були громадяни Нідерландів, Індії, Німеччини, Аргентини, Бельгії, Греції, Португалії, України, Філіппін, Чорногорії тощо.

Щороку з Аргентини та Чилі, батьківщини вірусу, прибуває понад 500 круїзних суден, проте спалах цієї хвороби ніколи не траплявся на європейській території, тому ймовірність того, що це станеться у зв'язку з цим судном, є малоймовірною,
– також заявили у міністерстві охорони здоров'я Іспанії.

Речник Центру громадського здоров'я Микола Ганіч в етері телемарафону "Єдині новини" розповів, що в Україні щороку фіксують десятки випадків хантавірусної інфекції.

До прикладу, у Хмельницькій інфекційній лікарні з початку 2026 року було 2 випадки зараження хантавірусною інфекцією. Пацієнти перенесли хворобу у стані середньої тяжкості. Вони уже завершили лікування.

Які симптоми хантавірусу?

Хантавірус поширюється під час вдихання забруднених залишків посліду гризунів. 

Симптоми зазвичай проявляються через 1 – 8 тижнів після зараження. Фахівці Центру громадського здоров'я МОЗ України розповіли, що хантавірусна інфекція може супроводжуватися високою температурою, сильним головним болем, нудотою, болем у попереку та проблемами із сечовиділенням.

У важких випадках можуть початися кровотечі, гостре ураження нирок або дихальна недостатність.

Один із найтяжчих варіантів перебігу хвороби супроводжується високою температурою, сильним виснаженням, болем у м'язах і голові, а згодом – серйозними порушеннями роботи нирок.

Інша форма інфекції спочатку схожа на звичайну вірусну хворобу, але через декілька днів може швидко перейти у важке ураження легень. Починається сильна задишка, накопичується рідина в легенях і розвивається гостра дихальна недостатність.

Наразі специфічного лікування чи вакцини нема. Хоча вчені працюють над кількома підходами до вакцинації та терапії хантавірусів, але процес затягується через нестачу фінансування.