Про це пише Unilad.
Де міг заразитися "нульовий пацієнт"?
Експерти в галузі охорони здоров'я, які відстежують джерело спалаху смертельного хантавірусу, вважають, що "нульовий пацієнт" міг прибути з популярної туристичної точки на кінці світу.
Йдеться про місто на півдні Аргентини Ушуая. Це була кінцева точка посадки туристів на круїзний лайнер.
Ушуая – популярний туристичний центр з вражаючим краєвидами. Звідти легко дістатися до двох найнезайманіших місць Землі – Антарктиди та Патагонії.
Після спалаху хантавірусу репутація міста значно впала. До того ж Вогняна Земля – найменш населена провінція Аргентини, де після видобутку вуглеводнів і рибальства туризм став одним із головних джерел доходу.
На думку епідеміологів, двоє пасажирів побували на сміттєзвалищі поблизу Ушуаї в надії побачити рідкісних патагонських птахів, але один із них заразився андським штамом вірусу.
Довідково. Andes virus є єдиним штамом хантавірусу, який може передавати від людини до людини. Він дуже рідкісний. Мікробіолог доктор Густаво Паласіос розповів CNN, що за всю історію було зареєстровано лише 3 000 випадків.
Андський вірус переважно зустрічається в Південній Америці та має високий рівень смертності – від 20 до 40%.
Припускають, що зараження сталося через послід щурів на сміттєзвалищі. Аргентинські чиновники анонімно повідомили BBC, що наразі це найімовірніша гіпотеза. Втім, як зазначається, чоловік, якого вважають "нульовим пацієнтом", насправді змінив багато локацій, перш ніж сісти на MV Hondius.
Що кажуть в Ушуаї?
Місцеві недоброзичливо сприйняли теорію, що хантавірус виявили у них.
Так, директор з епідеміології та охорони навколишнього середовища в регіоні Хуан Петріна заявив, що хвороби у їхній місцевості немає.
На Вогняній Землі у нас немає жодних випадків хантавірусу в нашій історії,
– запевнив він.
Петріна вважає, що хвороба, швидше за все, виникла за понад 1400 кілометрів на північ.
Він зазначив, що у регіонів немає підвиду довгохвостої миші, яка передає хворобу. Та й кліматичні умови не ті.
А віддалена географія Ушуаї робить ще менш імовірним, що заражені гризунити могли просто потрапити в регіон.
Ким виявився "нульовий пацієнт"?
"Нульовим пацієнтом" вважають 70-річного нідерландця Лео Схілпероорда. Він пробув у Південній Америці кілька місяців, а саме до Аргентини вперше прибув в листопаді 2025 року.
Чоловік багато подорожував з дружиною, вони були орнітологами.
7 січня він перетнув кордон Чилі на машині, провівши наступні 44 дні, оглядаючи пам'ятки в обох країнах, навіть відвідавши Уругвай, перш ніж повернутися до Аргентини 27 березня.
Потім пара вирушила до Ушуаї, де 1 квітня сіла на круїзний лайнер.
Власне, подружжя виявилося тими двома особами, які першими померли від хвороби на лайнері. Третя померла була громадянкою Німеччини.
"Згідно з інформацією, наданою експертами, які піднялися на борт судна, гігієнічні та екологічні умови є належними, і вони не виявили гризунів, тому передача через контакт з гризунами на борту малоймовірна", – йшлося у звіті фахівців.
Чи є загроза спалаху пандемії?
Офіційні особи охорони здоров'я запевняють, що ризик пандемії у світі низький.
Ми багато разів повторювали ту саму відповідь. Це не черговий COVID. І ризик для населення низький. Тому вони не повинні боятися і не повинні панікувати,
– сказав генеральний директор ВООЗ Тедрос Адханом Гебреєсус.
Нагадаємо, що на борту були громадяни Нідерландів, Індії, Німеччини, Аргентини, Бельгії, Греції, Португалії, України, Філіппін, Чорногорії тощо.
Щороку з Аргентини та Чилі, батьківщини вірусу, прибуває понад 500 круїзних суден, проте спалах цієї хвороби ніколи не траплявся на європейській території, тому ймовірність того, що це станеться у зв'язку з цим судном, є малоймовірною,
– також заявили у міністерстві охорони здоров'я Іспанії.
Речник Центру громадського здоров'я Микола Ганіч в етері телемарафону "Єдині новини" розповів, що в Україні щороку фіксують десятки випадків хантавірусної інфекції.
До прикладу, у Хмельницькій інфекційній лікарні з початку 2026 року було 2 випадки зараження хантавірусною інфекцією. Пацієнти перенесли хворобу у стані середньої тяжкості. Вони уже завершили лікування.
Які симптоми хантавірусу?
Хантавірус поширюється під час вдихання забруднених залишків посліду гризунів.
Симптоми зазвичай проявляються через 1 – 8 тижнів після зараження. Фахівці Центру громадського здоров'я МОЗ України розповіли, що хантавірусна інфекція може супроводжуватися високою температурою, сильним головним болем, нудотою, болем у попереку та проблемами із сечовиділенням.
У важких випадках можуть початися кровотечі, гостре ураження нирок або дихальна недостатність.
Один із найтяжчих варіантів перебігу хвороби супроводжується високою температурою, сильним виснаженням, болем у м'язах і голові, а згодом – серйозними порушеннями роботи нирок.
Інша форма інфекції спочатку схожа на звичайну вірусну хворобу, але через декілька днів може швидко перейти у важке ураження легень. Починається сильна задишка, накопичується рідина в легенях і розвивається гостра дихальна недостатність.
Наразі специфічного лікування чи вакцини нема. Хоча вчені працюють над кількома підходами до вакцинації та терапії хантавірусів, але процес затягується через нестачу фінансування.