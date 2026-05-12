Нещодавно на круїзному лайнері MV Hondius стався спалах хантавірусу. Втім, експерти припускають, що "нульовий пацієнт" міг заразитися ще перед посадкою на борт.

Про це пише Unilad.

Де міг заразитися "нульовий пацієнт"?

Експерти в галузі охорони здоров'я, які відстежують джерело спалаху смертельного хантавірусу, вважають, що "нульовий пацієнт" міг прибути з популярної туристичної точки на кінці світу.

Йдеться про місто на півдні Аргентини Ушуая. Це була кінцева точка посадки туристів на круїзний лайнер.

Де розташоване місто Ушуая: дивіться на карті

Ушуая – популярний туристичний центр з вражаючим краєвидами. Звідти легко дістатися до двох найнезайманіших місць Землі – Антарктиди та Патагонії.

Після спалаху хантавірусу репутація міста значно впала. До того ж Вогняна Земля – найменш населена провінція Аргентини, де після видобутку вуглеводнів і рибальства туризм став одним із головних джерел доходу.

На думку епідеміологів, двоє пасажирів побували на сміттєзвалищі поблизу Ушуаї в надії побачити рідкісних патагонських птахів, але один із них заразився андським штамом вірусу.

Довідково. Andes virus є єдиним штамом хантавірусу, який може передавати від людини до людини. Він дуже рідкісний. Мікробіолог доктор Густаво Паласіос розповів CNN, що за всю історію було зареєстровано лише 3 000 випадків.



Андський вірус переважно зустрічається в Південній Америці та має високий рівень смертності – від 20 до 40%.

Припускають, що зараження сталося через послід щурів на сміттєзвалищі. Аргентинські чиновники анонімно повідомили BBC, що наразі це найімовірніша гіпотеза. Втім, як зазначається, чоловік, якого вважають "нульовим пацієнтом", насправді змінив багато локацій, перш ніж сісти на MV Hondius.

Що кажуть в Ушуаї?

Місцеві недоброзичливо сприйняли теорію, що хантавірус виявили у них.

Так, директор з епідеміології та охорони навколишнього середовища в регіоні Хуан Петріна заявив, що хвороби у їхній місцевості немає.

На Вогняній Землі у нас немає жодних випадків хантавірусу в нашій історії,

– запевнив він.

Петріна вважає, що хвороба, швидше за все, виникла за понад 1400 кілометрів на північ.

Він зазначив, що у регіонів немає підвиду довгохвостої миші, яка передає хворобу. Та й кліматичні умови не ті.

А віддалена географія Ушуаї робить ще менш імовірним, що заражені гризунити могли просто потрапити в регіон.

Ким виявився "нульовий пацієнт"?

"Нульовим пацієнтом" вважають 70-річного нідерландця Лео Схілпероорда. Він пробув у Південній Америці кілька місяців, а саме до Аргентини вперше прибув в листопаді 2025 року.

Чоловік багато подорожував з дружиною, вони були орнітологами.

7 січня він перетнув кордон Чилі на машині, провівши наступні 44 дні, оглядаючи пам'ятки в обох країнах, навіть відвідавши Уругвай, перш ніж повернутися до Аргентини 27 березня.

Потім пара вирушила до Ушуаї, де 1 квітня сіла на круїзний лайнер.

Власне, подружжя виявилося тими двома особами, які першими померли від хвороби на лайнері. Третя померла була громадянкою Німеччини.

"Згідно з інформацією, наданою експертами, які піднялися на борт судна, гігієнічні та екологічні умови є належними, і вони не виявили гризунів, тому передача через контакт з гризунами на борту малоймовірна", – йшлося у звіті фахівців.