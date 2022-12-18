Харків накрила зимова гроза: чому синоптики вважають це аномалією
18 грудня 2022, 15:44Читать новость на русском
Джерело:Ігор Кібальчич
У суботу, 17 грудня, через територію Харкова проходив активний полярний холодний фронт південного циклону "Erdmute". Цьому передувало інтенсивне винесення теплого та вологого повітря морського походження.
Місто накрили купчасто-дощові хмари із зарядами зливового дощу. Приблизно о 22:10 над Харковом зафіксували грозу, яка швидко змістилася у північно-східному напрямку.
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Чому таке явище є аномальним
За словами синоптика, температура повітря на цей час становила +10 градусів, що набагато вище за кліматичну норму для даної пори року. Така гроза є аномальною відразу з двох причин:
- По-перше, сам факт грозової діяльності у середині грудня у Харкові зафіксовано вперше за останні щонайменше 25 років.
- По-друге, гроза була "теплою", тобто виникла на тлі високих температурних показників.
Кібальчич зазначає, що подібні процеси характерні більше для другої половини осені.
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