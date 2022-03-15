Харків, Полтава, Дніпро – негайно в укриття, повітряна тривога

Мешканці Полтави, Харківщини та Дніпропетровщини – прямуйте до найближчого укриття. Вночі проти 15 березня у проміжку між 2:00 та 2:15 у цих регіонах оголосили повітряну тривогу.

Зберігайте спокій. Візьміть з собою в укриття найважливіші речі. Допоможіть дістатися туди й вашим близьким та сусідам.

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Не покидайте укриття, поки не зазвучать сирени про відбій повітряної тривоги. Їм увімкнуть тоді, коли повертатися додому буде безпечно. Про це також повідомлятимуть на офіційних ресурсах.

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