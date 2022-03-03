Харків, повітряна тривога – усі в укриття

У Харкові лунають тривожні сирени. Повітряну тривогу в місті знову оголосили 3 березня близько 13:09.

Зберігайте спокій! Візьміть з собою найнеобхідніші речі та швидко прямуйте до найближчого укриття.

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Нагадаємо: виходити з укриття можна лише після відповідного повідомлення про відбій повітряної тривоги. Слідкуйте за сигналами!

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