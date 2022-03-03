Харків, повітряна тривога – усі в укриття
3 березня 2022 , 13:12Читать новость на русском
Джерело:телеграм-канал "Суспільне Харків"
У Харкові лунають тривожні сирени. Повітряну тривогу в місті знову оголосили 3 березня близько 13:09.
Зберігайте спокій! Візьміть з собою найнеобхідніші речі та швидко прямуйте до найближчого укриття.
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Нагадаємо: виходити з укриття можна лише після відповідного повідомлення про відбій повітряної тривоги. Слідкуйте за сигналами!
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