Харків може прийняти матч за Суперкубок УЄФА 2021 року

Харківський стадіон «Металіст» може стати місцем проведення матчу за Суперкубок УЄФА 2021 року. Відповідну ідею висунули Федерація футболу України та Харківська ОДА.

Федерація футболу України повідомила УЄФА про готовність поборотися за право проведення цього поєдинку в Харкові. Усі необхідні документи для оформлення повноцінної заявки, відповідно до вимог УЄФА, будуть зібрані спільно ФФУ та керівництвом Харківської ОДА до лютого 2019 року, повідомили у Федерації.

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Варто зазначити, що за останні два роки на стадіоні "Металіст" відбулися вже три поєдинки національної збірної України, в яких головна команда країни здобула три впевнені перемоги. Окрім того, саме на цьому стадіоні другий рік поспіль донецький "Шахтар" грає матчі ліги чемпіонів, у тому числі раунду плей-оф.

Окрім того, у цьому році вперше в історії в Харкові відбулися переможні для ФК "Житлобуд-1" три матчі кваліфікаційного раунду Ліги чемпіонів УЄФА серед жінок та матч 1/16 фіналу змагань.