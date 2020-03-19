Харківщина об'єднується навколо Ярославського у протистоянні коронавірусу

Відомий український бізнесмен і меценат Олександр Ярославський першим в Україні об'єднав ресурси представників бізнесу і державної влади для протидії епідемії коронавірусу і його наслідків у масштабах Харківського регіону.

Сьогодні в конгрес-центрі Kharkiv Palace Hotel 5*, що належить Ярославському, пройшло планове засідання регіонального антикризового штабу, який був створений 17 березня. На зустріч зібралися бізнесмени і лідери інших сфер суспільного життя Харківщини, які обговорили питання збору додаткових (позабюджетних) коштів для протидії епідемії коронавірусу – матеріально-технічної підтримки медичних установ, допомоги пенсіонерам.

На нараді були присутні понад 60 ключових бізнес-лідерів і шанованих людей Харківщини. Учасники зустрічі розглянули оціночну потребу міста і області в ресурсах в розрізі статей витрат.

На підтримку Харківщини я даю від сім'ї Ярославських $ 13 млн. – Це на $10 млн тест-систем, які їдуть з Китаю, і вже в понеділок-вівторок повинні бути в харківських лікарнях. Це ті $2 млн, про які я говорив в цей понеділок на Банковій, я переорієнтував на наш регіон, і ми вже їх розподілили на закупівлю масок та медичного обладнання. Плюс $ 1 млн, які я спочатку призначав для Харківщини. І я готовий працювати 24 години на добу: висловлюючись футбольною термінологією, до фінального свистка – поки ми не зітремо коронавірус в порошок,

– сказав Ярославський, який першим зробив особистий внесок на ці цілі.

Пожертвування зробив бізнесмен, харків'янин Павло Фукс – $ 560 тис. Керівники промислових підприємств повідомили про закупівлю апаратів штучної вентиляції легенів. Особисті внески в розмірі по 100 тис. грн зробили ректор Харківського університету ім. Каразіна Віль Бакіров і університету міського господарства Володимир Бабаєв. Решта учасників наради повинні завтра визначитися зі ступенем своєї фінансової участі в захисті регіону від коронавірусу.

Раніше міська влада і облрада, а також ВНЗ і студенти вже публічно заявили про підтримку роботи штабу на чолі з Ярославським, і закликають координувати з ним свої дії. "Закликаємо депутатів місцевих рад, громадські організації, активістів волонтерського руху, представників бізнесу, всіх небайдужих громадян підтримувати зв'язок з регіональним антикризовим штабом, який очолює почесний громадянин Харківської області Олександр Ярославський", – зробив заяву глава Харківської обласної ради Сергій Чернов. "Це не одноразовий, це об'єднавчий штаб. Зараз ми об'єдналися перед викликом коронавірусу, а далі будемо дивитися", – сказав Геннадій Кернес, мер Харкова.

У той же час, голова Харківської обласної державної адміністрації Олексій Кучер не з'явився на сьогоднішню зустріч в антикризовому штабі, надіслав заступника. Мер Харкова так оцінив цей факт "Люди прийшли на клич Ярославського і Кернеса, щоб боротися з коронавірусом. Губернатор не береться до уваги. Він не прийшов, хоча обіцяв і запросити людей". А Олександр Ярославський подякував "шановних харків'ян, які відгукнулися на нашу пропозицію, прийшли і відірвуть від своїх сімей кошти, щоб допомогти Харкову. Чи не замінять собою бюджет Харкова і області, а допоможуть додатково в боротьбі з коронавірусом". І також підкреслив: "Нас залишилося двоє з Геннадієм Адольфовичем. Я просто вражений такому губернатору – домовлялися сьогодні на 13.00, а він часу не знайшов. Вважаю, що наша область нічим не завинила мати таке позорище. Я докладу всіх зусиль, буду просити всіх, щоб у нас був гідний партнер в регіоні".

Що стосується лідерів інших сфер суспільного життя, то в офіційному зверненні голови ради ректорів харківських вузів, професора Віля Бакірова і президента Харківського університетського консорціуму, професора Людмили Бєлової сказано: "На Харківщині створено антикризовий штаб, який очолив Олександр Ярославський. Просимо зв'язатися зі штабом і запропонувати можливу допомогу волонтерами, засобами дезінфекції, іншими необхідними матеріалами, транспортними засобами і т.д.". Після цього студенти Харківського національного університету міського господарства ім. Бекетова записали спеціальне відео, в якому закликали молодь і жителів міста долучитися до роботи антикризового штабу для надання волонтерської допомоги тим, кому вона може знадобитися в період епідемії.