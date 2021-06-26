На місце події вже направили 7 пожежних підрозділів з Харкова. Людей евакуйовують з місця події. Гасіння полум'я ускладнює спека до +30 градусів.

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Клубки чорного диму, які підіймаються в небо, видно на кілометри навколо. Вулиці поблизу ринку затягнуло сизою димовою стіною.

Спершу одні джерела повідомляли, що вогонь спалахнув у місцевих гаражах. Інші – розповідали, що епіцентром пожежі стала крамниця одягу.

Деякі джерела також повідомляють, що спершу вогонь спалахнув на території ринку, а згодом перекинувся на гаражі поблизу. Люди намагаються врятувати свої автомобілі.

Деталі від рятувальників

Речник надзвичайників на Харківщині Дмитро Чайка повідомив, що загорілися торговельні павільйони.

Будівельні павільйони, всередині фарба. Локалізації ще нема,

– наголосив Чайка.

Інформації про постраждалих, на щастя, наразі немає.

Зауважте! Редакція 24 каналу намагається зв'язатися з представниками ГУР ДСНС у Харківській області, щоб дізнатися деталі інциденту.

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