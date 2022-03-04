На Харківщині окупанти розбомбили школу: фото наслідків обстрілу

4 березня 2022 , 18:10

Джерело:

телеграм-канал "Труха Харків"

Російські війська декілька днів безперервно обстрілюють Харків. Зараз рятувальники намагаються розбирати завали, адже там можуть перебувати люди.

В мережі з’явились фото, де видно, що з однієї зі шкіл залишились руїни. Окупанти розбомбили навчальний заклад.

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Автор: Марта Пономаренко