На Харківщині окупанти розбомбили школу: фото наслідків обстрілу
4 березня 2022 , 18:10
Джерело:телеграм-канал "Труха Харків"
Російські війська декілька днів безперервно обстрілюють Харків. Зараз рятувальники намагаються розбирати завали, адже там можуть перебувати люди.
В мережі з’явились фото, де видно, що з однієї зі шкіл залишились руїни. Окупанти розбомбили навчальний заклад.
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