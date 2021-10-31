Внаслідок зіткнення постраждала водійка автомобіля. Її госпіталізували до Харківської міської клінічної лікарні швидкої та невідкладної медичної допомоги.

Важливо Водійка Infiniti на смерть збила стареньку: жорстку ДТП в Харкові почали розслідувати

Як пояснили правоохоронці, водійка Mitsubishi не переконалася у безпечності проїзду та виїхала на регульований залізничний переїзд. Сталося це на заборонений сигнал світлофору з увімкненою звуковою сигналізацією.

У цей час пасажирський потяг сполученням Лисичанськ – Ужгород, який відправлявся зі станції Максимівка, здійснив бокове зіткнення в праву частину автомобіля,

– зазначили поліцейські.

Затримка руху поїздів склала 1,5 години.



Аварія на Харківщині / Фото Нацполіція України



Авто зіштовхнулося з потягом / Фото Нацполіція України

Поліція внесла відомості про подію до Єдиного реєстру досудових розслідувань за статтею 276 про порушення правил безпеки руху або експлуатації залізничного, водного чи повітряного транспорту. Санкція статті передбачає до 3 років обмеження волі.