На Харківщині планують засіяти 60 – 80% площ від запланованих до війни

У Харківській області повідомили, що станом на 31 березня можуть засіяти близько 60 – 80% тих плош, які планували до початку російської агресії. Більше неможливо, адже частина області – під окупацією і тривають бої.

Про це повідомив заступник директора Департаменту агропромислового розвитку Харківської ОВА Євгеній Філатов. Він зазначив, що посівна ранніх зернових та зернобобових культур стартувала у 2 з 7 районів області.

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Вже почалась посівна на Харківщині

Фактично посіяно понад 100 гектарів ранніх зернових та зернобобових культур (ячмінь та горох),

– повідомив Філатов.

Аграрії розповідають, що в області планували засіяти 1,2 мільйона гектарів ярих сільськогосподарських культур. Наразі повідомити, скільки реально вдасться засіяти – неможливо.

Інформація щодо площ посіву є попередньою

Із запланованих площ посіву ярих зернових та зернобобових культур попередньо посівні площі складуть нарівні 60 – 80% від запланованих. Ця інформація є попередньою, дані будуть уточнюватися та коригуватися,

– пояснили в ОВА.

Щодо озимих, то 87% з них – у доброму стані. Через складну ситуацію уряд для підтримки бізнесу та аграріїв скасував акциз на пальне, запровадив добровільний єдиний податок. Також Кабмін виділив гроші на компенсацію відсотків та надання гарантій за кредитами для аграріїв.

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