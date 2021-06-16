6-річний хлопчик загинув 15 червня. Він купався в місцевому ставку в селищі Слобожанське.
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Автомобіль рятувальників, які приїхали шукати дитину у водоймі / Фото ДСНС Харківщини
Дитина відпочивала на водойми без нагляду дорослих
З ким був там хлопчик – не повідомляють. Спершу про загибель стало відомо поліції.
Водолаз шукає дитину у водоймі на Харківщині / Фото ДСНС Харківщини
Правоохоронці звернулися до рятувальників о 14:50. Водолози виявили тіло на дні за 10 метрів від берега.
Телеграм-канал ХС пише, що до поліції звернулись жителі Слобожанського. Також повідомляють, що тіло виявили та витягнули о 16:15.
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Водолаз на пошуку 6-рычного, який потонув / Фото ДСНС Харківщини