6-річний хлопчик загинув 15 червня. Він купався в місцевому ставку в селищі Слобожанське.

До теми На Львівщині під час купання в озері втопився 15-річний школяр: фото



Автомобіль рятувальників, які приїхали шукати дитину у водоймі / Фото ДСНС Харківщини

Дитина відпочивала на водойми без нагляду дорослих

З ким був там хлопчик – не повідомляють. Спершу про загибель стало відомо поліції.



Водолаз шукає дитину у водоймі на Харківщині / Фото ДСНС Харківщини

Правоохоронці звернулися до рятувальників о 14:50. Водолози виявили тіло на дні за 10 метрів від берега.

Телеграм-канал ХС пише, що до поліції звернулись жителі Слобожанського. Також повідомляють, що тіло виявили та витягнули о 16:15.

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Водолаз на пошуку 6-рычного, який потонув / Фото ДСНС Харківщини

Зверніть увагу! 15 червня у Білій Церкві компанія дівчат пішла купатися на річку Рось без дорослих. Одна зі школярок почала тонути. Подруга, яка їй допомогла вибратись, потонула.