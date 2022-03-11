На Харківщині тривають бої з російськими військовими в окремих напрямках

Російські окупанти продовжують спроби захопити Харків, проте ЗСУ міцно тримають оборону. Наразі тривають бої з рашистами на окремих напрямках.

Джерела ОП повідомили 24 каналу, що вночі окупанти влучили в електропідстанцію в П‘ятихатках у Харкові.

До теми Окупанти безуспішно намагаються заблокувати Харків з півночі, – Генштаб

Через вибух виникла пожежа і в гуртожитку поряд. За попередніми даними, постраждалих немає.

В ОП наголосили, що наразі тривають бої з російськими військовими в окремих напрямках.

Додамо, що зранку 11 березня тривають бої в Ірпені, Макарові та в районі Бородянки. Також ракетами обстріляли Баришівку.

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