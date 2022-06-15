На Харківщині йдуть активні бої за Рубіжне: ЗСУ відбивають атаки росіян

У Харківській області на лінії зіткнення тривають активні бойові дії. Крім того, вороже військо обстрілювало населені пункти регіону.

Упродовж доби 14 червня окупанти не стріляли по Харкову. Вони відкривали вогонь по містах та селах області.

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Через обстріли на Харківщині палали пожежі

Російські снаряди спровокували в області пожежі. Зокрема, у Харківському районі трапилася лісова пожежа. У Богодухівському районі загорілася адміністративна будівля одного із підприємств у Золочівській громаді, росіяни обстріляли її вночі. Також палало підприємство в Ізюмському районі.

Голова Харківської обласної військової адміністрації Олег Синєгубов розповів, що у селах Чугуївського району ворожі боєприпаси пошкодили будинки, господарські будівлі та гаражі.

Унаслідок обстрілів в області є постраждалі:

4 людини в Чугуївському районі;

2 – в Харківському;

1 – в Ізюмському.

Ситуація на фронті

На лінії зіткнення тривають активні бойові дії. Зараз Збройні Сили Україні борються з окупантами за Рубіжне. Крім того, запеклий бій відбувається у районі Ізюма.

Наші захисники відбивають атаки ворога та завдають йому відчутних втрат,

– розповів Синєгубов.

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Останні новини про війну в Україні

Станом на ранок 15 червня ЗСУ ліквідували 32 750 російських окупантів. Лише за минулу добу наші воїни відправили на "концерт Кобзона" 250 ворожих бійців. Найбільше втрат за добу росіяни зазнали на Бахмутському та Сєвєродонецькому напрямках.

У тимчасово окупованій Чорнобаївці трапився вибух у районі місцевого ринку. На жаль, є загиблі та постраждалі. Інформацію про їхню кількість ще встановлюють.

За даними американського Інституту вивчення війни, українські захисники успішно атакували росіян на Півдні. Вони просунулися ближче до захопленого Херсона та змусили загарбників зайняти оборону.

Російські окупанти обстріляли з реактивних систем залпового вогню "Град" Апостолівську громаду у Дніпропетровській області. Вогонь ворог вів по житлових районах. На жаль, 4 місцевих мешканців загинули, а ще одна людина зазнала поранень.

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