На Харківщині знайдено масштабний склад боєприпасів, що може належати представникам угруповання “Патріоти – за життя”. Серед виявленої зброї – гранати РГД-5 та запали до них, набої до крупнокаліберного кулемета 12.7 міліметра, компоненти до станкового протитанкового гранатомета, кулеметні стрічки до ПКМ, гвинтівкові набої 308 Win, патрони до гладкоствольної зброї тощо.

Про це повідомляється у телеграм-каналі екскомандира полку "Азов" та начальника Центрального штабу партії "Національний Корпус" Максима Жоріна.

"Цей арсенал зброї знайшли на днях в Люботині, Харківська область. Зі своїх джерел отримав цікаву інформацію щодо його власника – це Олег Ширяєв, куратор тітушні Іллі Киви. Всі ми нічого не чули про цю справу, бо, судячи з усього, її покриває поліція та прокуратура. Тому звертаюсь до наших правоохоронних органів: може ви хоч якось прокоментуєте ситуацію? І сподіваюсь, ні у кого більше немає питань щодо справжньої мети бойових загонів ОПЗЖ", – заявив Максим Жорін.

Склад боєприпасів: дивіться відео



