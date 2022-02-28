На Харківщині знищили понад 20 диверсантів, які були заблоковані у школі

Українські військові продовжують доводити, що жоден росіянин не пройде. Цієї ночі понад 20 диверсантів, яких заблокували у школі, знищили.

Про це розповів голова Харківської обласної військової адміністрації Олег Синєгубов. Він наголосив на тому, що окупант продовжує зазнавати втрат.

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Окупантів заблокували у школі та знищили

Зокрема мовиться про те, що вся техніка, яка зайшла у Харків, – знищена. Те ж стосується 20 диверсантів, яких заблокували у школі.

Також у мережі повідомляють, що в окупантів, які згоріли у школі, в особистих речах знайшли чеки з місцевого супермаркету. Покупки вони здійснювали 23 лютого. Це черговий доказ того, що ці мерзотники чудово знали куди і для чого відправляються.

Він підкреслив, що сьогодні комендантська година буде з 15:00 до 6:00. Тож потрібно не виходити з осель у цей час без вагомих на це причин.

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