Франк Герфорт розповів, що хотів створити повну колекцію фото метрополітенів. Він об'їздив багато країн, що входили до Радянського Союзу. Захопливе фото Харківської станції опублікували 2 листопада.

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У період з 2014 по 2020 рік фотограф Франк Герфорт відвідав понад 770 станцій метро радянських часів у 19 містах. Таким чином він створив чудовий архів архітектурної та художньої величі.

До колекції фотографа потрапила й станція Харківського метро "Київська".

Зверніть увагу! "Київська" – 17-та станція Харківського метрополітену. Розташована на Салтівській лінії між станціями "Пушкінська" і "Академіка Барабашова". Її відкрили 11 серпня 1984 року.



Станція метро "Київська" / Фото Франка Герфорта

Фотограф об’їздив багато міст Росії та інших країн, що входили до Радянського Союзу. Зокрема, він побував в Україні, Білорусі, Азербайджані, Грузії, Вірменії та Узбекистані.

Франк Герфорт також відвідав кілька міст, чиї станції метро були частково побудовані радянськими архітекторами та інженерами. Серед них – станції метро в Бухаресті, Будапешті та Празі.