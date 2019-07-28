Харківські студенти створили тротуарну плитку, що світиться вночі: вражаючі фото

Харківські студенти розробили тротуарну плитку, що світиться вночі. Протягом дня поверхня заряджається від сонця, а вже із настанням сутінків випромінює світло. Як це працює та де може стати у нагоді – читайте далі.

Незвичну тротуарну плитку розробила команда студентів із харківської політехніки. Від задуму до перших цеглинок, які світяться вночі, минув майже рік.

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Як це працює

Куратор стартапу Руслан Кривобок зазначив, що у денний час доби плитка нічим не відрізняється від звичайної, але у нічний час вона підсвічується люмінофором, який вводиться до складу.



Тротуарна плитка, що світиться вночі

Плитка накопичує енергію вдень, а після заходу сонця віддає її у вигляді світла. Колір плитки може бути будь-який, це визначається на старті виробництва. Секрет компонентів науковці не розголошують, а ось технологія – не таємниця.

Ми сиділи довгими вечорами і видивлялися люмінофори, перевіряли їх, заряджали. Для створення плитки використовується планетарний млин, в який засипається невеликими дозами компоненти для більш ретельного помелу. Потім отриману суміш ми підсушуємо у спеціальній шафі, при температурі до 100 градусів. І потім невеликі зразки пресувалися на гідравлічному пресі,

– пояснила співавторка проекту Валентина Волощук.

Які переваги плитки

Ця плитка майже втричі дешевша за аналоги, її вартість становить до 400 гривень за одиницю. Ба більше, вона не втрачає своїх властивостей з часом. Розробники сподіваються, що проект дозволить покращити освітлення вулиць і зменшить кількість ДТП.



Науковці вже виграли грант у 400 тисяч гривень на будівництво цеху

Його можна застосовувати і для бордюрів, і для плитки, і для панелей, які будуть наноситися на будівлі для підсвічування у темний час, для безпеки пішоходів і машин,

– сказав Кривобок.

Науковці вже виграли грант у 400 тисяч гривень на будівництво цеху. Тож вже восени плитка перестане бути дослідним зразком і може вийти на ринок України.