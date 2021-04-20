Попри декомунізацію: у Харківській мерії несподівано почали відновлювати макет ордена Леніна
Поліція почала перевіряти факт відновлення макету ордена тоталітарного вождя в холі Харківської міськради. Відповідний запит подали громадський активіст та лідер громадської організації "Світанок" Вадим Поздняков.
Джерело:фейсбук Вадима Позднякова
Він опублікував відповідь Харківської поліції, де зазначено, що перевірка законності цих дій наразі триває. Активіст підкреслив, що "зображення Леніна у стінах Харківської міської ради не буде".
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Про що мовилось у зверненні активіста
Поздняков обурився відновленим орденом Леніна в холі Харківської мерії.
Ми тримаємо руку на пульсі й не дамо спустити на гальмах відновлення комуністичної символіки у Харкові,
– мовиться в повідомленні.
Активіст також вбачає в діях урядовців злочин, який класифікує за кримінальним кодексом. Він зазначає, що це стаття про виготовлення, поширення комуністичної, нацистської символіки та пропаганди тоталітарного режиму.
Документ-відповідь поліції щодо комунізації Харківської мерії / Фото Вадима Позднякова
Згідно з законодавством, за це правопорушення передбачається від 5 до 10 років ув'язнення.
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