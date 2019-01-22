Харків'яни провели незвичний флешмоб до дня Соборності України: цікаві фото та відео

22 січня в Україні святкують День Соборності: з нагоди сторіччя об'єднання Західноукраїнської та Української народної республік у ланцюгах єдності об'єднуються жителі чи не усіх міст країни.

У цей день у Харкові провели оригінальний флешмоб: створили ланцюг із вишиваних рушників.

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Захід до сторіччя Злуки ЗУНР та УНР організували члени всеукраїнського товариства "Просвіта", які були учасниками перших ланцюгів єдності у Харкові ще в 1991 році.

Ініціатори флешмобу розповіли, що деякі рушники з візерунками, які схожі на Петриківський розпис, символізують східну Україну, а інші – із ромашками й маками – західну.

Ми спеціально взяли два різних полотна: щоб, коли ми зв'яжемо їх жовто-блакитним прапором, показати, що Україна єдина,

– зазначила організаторка акції Галина Куц.

"Регіони нашої країни мають різні рушники, різні обереги, але саме у різноманітті наша єдність", – додала вона.



Символічну акцію "Обереги України" провели біля пам'ятника Тарасові Шевченку

До слова, у заходах з нагоди святкування Дня Соборності у Харкові взяв участь й міністр внутрішніх справ України Арсен Аваков.



Арсен Аваков під час святкувань у Харкові

Як святкують День Соборності України у Харкові: дивіться відео

Нагадаємо, сотні людей у Києві утворили живий ланцюг до Дня Соборності. Кияни символічно об'єднали береги Дніпра на мосту Патона, взявшись за руки.