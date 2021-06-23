Наразі Маргарита Мальцева нібито перебуває у лікарні. На роботі вона взяла лікарняну відпустку.
Актуально На е*учем украинском языке, – студентка з Харкова відзначилась заявою про мову
Я перенервувала 18 червня і наступного дня потрапила в лікарню. Перебуваю у стаціонарі. Збій аналізів на тлі стресу, капали різні розчини. Зараз вже легше, сьогодні без крапельниць,
– заявила студентка.
Дівчині погрожують звільненням з роботи
З'ясувалося, що студентка працює у Центрі екстреної медичної допомоги. Після публікації обурливого відео, головний лікар сказав, щоб Мальцева писала заяву на звільнення. Він наголосив, що зробить все, аби дівчина не працювала у лікарні. Якщо вона не хоче "йти по-доброму, то піде по статті про порушення рівноправності громадян".
"Росію і російську мову я ненавиджу. Нехай вони віддадуть нам Крим і Донбас, а тоді розмовляйте будь-якою мовою. Путін – ху*ло, розумієте?" – обурився лікар.
Деталі скандального відео харків'янки
- Мальцева поскаржилася, що їй доводиться писати курсову роботу державною мовою, а не російською. Мовляв, влада утискає її права.
- Студентка бідкалася, що пише роботу "ї*учою українською мовою", а це – насилля над її психікою та нервами. Вона зазначила, що радше б писала її англійською.
- Згодом Мальцева заявила, що любить літературну українську мову, а "не спаплюжену людьми у Раді".