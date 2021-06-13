Вражає, але хлопець дивом вижив. Інформацію про інцидент підтвердив начальник Центру екстреної медичної допомоги та медицини катастроф Віктор Забашта.
Важливо Не обійшлось без конфліктів: у Харкові відкрили центр масової вакцинації проти COVID-19
Деталі інциденту
Забашта розповів, що хлопець вискочив з кабінки канатки на дорогу, де його одразу ж переїхав мікроавтобус. За даними місцевих ЗМІ, інцидент стався на вулиці Новгородській
Як повідомив очевидець події, коли приїхала карета швидкої, хлопець був живий. На місце трагедії одразу ж прибув реанімобіль швидкої допомоги, за життя потерпілого борються медики.
За даними телеграм-каналу "Харьков LIVE", юнак перебував у стані алкогольного сп'яніння.
В якому він стані
Медики діагностували у постраждалого численні травми різного ступеню важкості, зокрема:
- відкриту черепно-мозкову травму,
- перелом плеча,
- перелом стегна.