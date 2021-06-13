Вражає, але хлопець дивом вижив. Інформацію про інцидент підтвердив начальник Центру екстреної медичної допомоги та медицини катастроф Віктор Забашта.

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Деталі інциденту

Забашта розповів, що хлопець вискочив з кабінки канатки на дорогу, де його одразу ж переїхав мікроавтобус. За даними місцевих ЗМІ, інцидент стався на вулиці Новгородській

Як повідомив очевидець події, коли приїхала карета швидкої, хлопець був живий. На місце трагедії одразу ж прибув реанімобіль швидкої допомоги, за життя потерпілого борються медики.

Зверніть увагу! Підвісна канатна дорога у Харкові пов'язує вулицю Сумську з мікрорайоном Павлове Поле через центральний парк ім. Горького та Саржин Яр.

За даними телеграм-каналу "Харьков LIVE", юнак перебував у стані алкогольного сп'яніння.

В якому він стані

Медики діагностували у постраждалого численні травми різного ступеню важкості, зокрема: