У Харкові вночі 24 квітня на автомобільній стоянці спалахнула пожежа. У результаті загорілись 4 машини.

Інцидент стався на вулиці Сонячній Немишлянського району. Туди одразу рушили пожежники.

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Що відомо про пожежу

Коли рятувальники прибули, що полум`ям були охоплені відразу 4 авто на загальній площі 50 квадратних метрів:

3 Мersedes-Benz Sprinter,

Ford Transit.

Крім того, було пошкоджене праве заднє крило трактору JCB. Локалізували вогонь вдалось 02:03. Через годину пожежу ліквідували. Причини займання ще не встановили.

До речі, в мережі публікують відео з автостоянки під час пожежі.

Є постраждалий

У результаті пожежі постраждав стажер. Чоловіка 1972 року народження забрали до лікарні. У нього є опіки обличчя та рук.

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