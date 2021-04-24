У Харкові на автостоянці згоріли 4 машини: є постраждалий
У Харкові вночі 24 квітня на автомобільній стоянці спалахнула пожежа. У результаті загорілись 4 машини.
Джерело:ДСНС
Інцидент стався на вулиці Сонячній Немишлянського району. Туди одразу рушили пожежники.
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Що відомо про пожежу
Коли рятувальники прибули, що полум`ям були охоплені відразу 4 авто на загальній площі 50 квадратних метрів:
- 3 Мersedes-Benz Sprinter,
- Ford Transit.
Крім того, було пошкоджене праве заднє крило трактору JCB. Локалізували вогонь вдалось 02:03. Через годину пожежу ліквідували. Причини займання ще не встановили.
До речі, в мережі публікують відео з автостоянки під час пожежі.
Є постраждалий
У результаті пожежі постраждав стажер. Чоловіка 1972 року народження забрали до лікарні. У нього є опіки обличчя та рук.
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