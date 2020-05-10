У Харкові чоловік викрав автомобіль та збив поліцейського
У Харкові 10 травня невідомий чоловік викрав автомобіль. Коли правоохоронець намагався його зупинити, злодій збив поліцейського.
Подія трапилася на вулиці Мінській приблизно о 15:00, пише пресслужба Нацполіції Харкова.
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Патрульні помітили, що невідомий розбив скло і намагався проникнути до автомобіля. Поліцейський намагався затримати чоловіка, але невідомий штовхнув та наїхав на нього.
Поліцейський зробив декілька пострілів по колесах автівки, однак, невідомий втік з місця події на автомобілі Peugeot 206 сірого кольору іноземної реєстрації.
Що відомо про стан поліцейського
Постраждалого поліцейського з забоями доставили до лікарні. Наразі у місті оголошено поліцейську операцію "Перехоплення" для пошуку і затримання зловмисника.
Вулиця Мінська у Харкові, де стався інцидент: дивіться карту
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