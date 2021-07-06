Це трапилося на вулиці Камишева 7 липня. Згодом у мережі оприлюднили відео цього інциденту.

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Чому човен їхав

Човен влетів у авто приблизно об 11 годині.

Він був закріплений на спеціальному причепі.

На відео видно, що він відчепився від чорного позашляховика.

Тому почав рухатися дорогою самотужки.

Власника водного транспорту знайшли вже через 15 хвилин.

Він був у дворах неподалік.

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Зверніть увагу! У Яремче 2 липня байкер врізався в інший мотоцикл. Як наслідок, його транспорт полетів у сторону та збив коня. Отримав травми лише один водій транспорту. Тварина залишилася неушкодженою.