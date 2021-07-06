Це трапилося на вулиці Камишева 7 липня. Згодом у мережі оприлюднили відео цього інциденту.
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Чому човен їхав
- Човен влетів у авто приблизно об 11 годині.
- Він був закріплений на спеціальному причепі.
- На відео видно, що він відчепився від чорного позашляховика.
- Тому почав рухатися дорогою самотужки.
- Власника водного транспорту знайшли вже через 15 хвилин.
- Він був у дворах неподалік.
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