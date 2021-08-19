Згодом тіло завішали ковдрою, однак його частини було видно. На місце прибули лікарі швидкої, які вже могли тільки констатувати смерть.

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Вантажівка, яка збила пішохода в Харкові: дивіться відео телеграму "Труха"

Збили біля зупинки

Очевидці одразу оприлюднили фото та відео з місця. Спершу повідомляли, що фура збила дівчину, однак згодом виявилося, що це не так.

Вантажівка після ДТП зупинилася біля зупинки тролейбусу. Ймовірно, загиблий був на ній і почав переходити дорогу.

Невдовзі тіло направлять на судово-медичну експертизу. Деталі трагедії будуть встановлювати правоохоронці.

Місце трагедії / Фото телеграмі "Труха", "СТО Харків" і "Редпост"

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