Згодом тіло завішали ковдрою, однак його частини було видно. На місце прибули лікарі швидкої, які вже могли тільки констатувати смерть.
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Вантажівка, яка збила пішохода в Харкові: дивіться відео телеграму "Труха"
Збили біля зупинки
Очевидці одразу оприлюднили фото та відео з місця. Спершу повідомляли, що фура збила дівчину, однак згодом виявилося, що це не так.
Вантажівка після ДТП зупинилася біля зупинки тролейбусу. Ймовірно, загиблий був на ній і почав переходити дорогу.
Невдовзі тіло направлять на судово-медичну експертизу. Деталі трагедії будуть встановлювати правоохоронці.
Місце трагедії / Фото телеграмі "Труха", "СТО Харків" і "Редпост"
Інші смертельні ДТП з пішоходами
- Також 19 серпня фура насмерть збила чоловіка на проспекті Бажана в Києві. це трапилося, бо той намагався перебігти дорогу в місці, де немає пішохідного переходу.
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- 4 серпня повідомили, що в лікарні Дніпра померла 71-річна жінка, яку за кілька днів до цього збила вантажівка. Трагедія трапилася, коли пенсіонерка зайшла в сліпу зону автомобіля.
- У Самбірському районі Львівщини 2 серпня вантажівка збила 28-річного чоловіка. Пішохід отримав важкі травми, які були несумісні з життям.