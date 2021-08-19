Очевидці трагедії зазначають, що після зіткнення, потерпілого переїхали ще кілька машин. Він помер на місці інциденту.
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Перебігав дорогу з інтенсивним трафіком
На відео, яке оприлюднили на сайті Kyiv Media видно, що чоловік лежить без ознак життя посередині дороги, а фура, яка перевозила легкові автівки, зупинилась. Ймовірно, що саме ця вантажівка й збила пішохода.
Чоловік вирішив перебігти доволі насичену дорогу у недозволеному місці й водій просто не зміг вчасно зупинитись.
Деталі трагедії встановлює поліція.
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