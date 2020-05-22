У Харкові голову ОПЗЖ облили зеленкою під час протесту медиків: фото, відео

У Харкові медики влаштували протест проти закриття акушерського відділення однієї із лікарень міста. Під час заходу голову міського осередку "Опозиційної платформи – За життя" Андрія Лесика облили зеленкою.

У поліції повідомили, що порушників вже вдалося затримати, повідомляє "Укрінформ".

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Чому протестували медики

Як зазначили учасників акції, акушерське відділення клінічної лікарні залізничників, що біля Південного вокзалу в Харкові, закривають. Мовляв, воно – у аварійному стані. Проте, за їх словами, раніше були виділені гроші на його ремонт. Куди вони поділися – невідомо.

Голову ОПЗЖ у Харкові облили зеленкою

Протест медиків у Харкові / Фото "Укрінформ"

Голова місцевого осередку "Опозиційної платформи – За життя" Андрій Лесик та його прихильники прийшли на акцію протесту з прапорами та партійною символікою.

Що відомо про Андрія Лесика? У грудні 2019 року він очолив міський осередок партії ОПЗЖ у Харкові. Політик фігурував у двох кримінальних провадженнях. У 2016 році – щодо посягання на територіальну цілісність України, а у 2017 році – про опір і побиття працівника СБУ.



Був депутатом Харківської міськради у 2010 –2015 роках, входив до фракції "Сильна Україна", згодом до "Українського вибору" Медведчука. Демонстрував проросійську позицію щодо конфлікту на Донбасі.

Представники ОПЗЖ виступали на підтримку медиків. Лесик, зокрема, зачитував звернення до президента та закликав його "навести порядок у сфері медицини".

Саме тоді невідомі облили його обличчя зеленкою. Після цього порушники втекли з місця події. Поліцейським, які забезпечували порядок під час мітингу, вдалося їх затримати.

У Харкові голову міської організації ОПЗЖ облили зеленкою / Фото "Укрінформ"

Ними виявилися 3 чоловіків віком 21, 23 та 27 років відповідно. На кожного з них складено адміністративний протокол за статтею про дрібне хуліганство. Їм загрожує до 15 діб арешту.

Згодом у мережі з'явилося відео із моментом затримання людей, які облили Андрія Лесика зеленкою.

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