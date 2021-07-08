Інцидент трапився 8 липня на вулиці Небесної Сотні. Правоохоронці ввели у місті план "Сирена". Зловмисника продовжує розшукувати місцева поліція.

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Що відомо про іноземця-втікача

  • Судячи з фото документів, опублікованих у місцевих ЗМІ, втікача звати Дімерал Незаметтім, йому 37 років.
  • Чоловік перебуває в міжнародному розшуку через звинувачення у шахрайстві, скоєному в Німеччині.

У мережі з'явилося відео, на якому видно, що відбувалося біля будівлі суду. Іноземець вибіг з будівлі, побіг у лівий бік, сів в автомобіль та поїхав.

Іноземець втік із зали суду в Харкові: дивіться відео з телеграму "Харків LIVE"

Схожі випадки в Україні

  • 26 червня в Одесі із зали суду втік 36-річний Руслан Миколенко, якого доставили туди, аби обрати запобіжний захід. Чоловіка підозрюють у крадіжці.
  • Кількома днями раніше, 22 червня, також в Одесі з-під конвою втік 25-річний Георгій Янов. Йому інкримінують скоєння розбійного нападу та викрадення.
  • Схожий інцидент трапився й у Київській області – в Ірпені. Там втік зловмисник, який обманював жінок і грабував їх під час побачень.