Інцидент трапився 8 липня на вулиці Небесної Сотні. Правоохоронці ввели у місті план "Сирена". Зловмисника продовжує розшукувати місцева поліція.

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Що відомо про іноземця-втікача

Судячи з фото документів, опублікованих у місцевих ЗМІ, втікача звати Дімерал Незаметтім, йому 37 років.

Чоловік перебуває в міжнародному розшуку через звинувачення у шахрайстві, скоєному в Німеччині.

У мережі з'явилося відео, на якому видно, що відбувалося біля будівлі суду. Іноземець вибіг з будівлі, побіг у лівий бік, сів в автомобіль та поїхав.

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