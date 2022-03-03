У Харкові запровадили комендантську годину з 18:00

У Харкові запровадили комендантську година з 18:00 до 06:00. Зокрема у місті буде заборонено пересуватись.

Попередньо відомо, що будь-який рух у місті буде заборонений. Відповідну інформацію оприлюднили 3 березня.

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У Харкові діятиме комендантська година з 18:00

Комендантська година – з 18:00 до 6:00,

– мовиться у повідомленні.

У місті буде заборонено пересуватися:

пішки;

а також транспортом.



Як може діяти рух опору/ Інфографіка 24 каналу



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