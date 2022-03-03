У Харкові запровадили комендантську годину з 18:00
3 березня 2022 , 14:43Читать новость на русском
Джерело:Суспільне Харків
У Харкові запровадили комендантську година з 18:00 до 06:00. Зокрема у місті буде заборонено пересуватись.
Попередньо відомо, що будь-який рух у місті буде заборонений. Відповідну інформацію оприлюднили 3 березня.
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У Харкові діятиме комендантська година з 18:00
Комендантська година – з 18:00 до 6:00,
– мовиться у повідомленні.
У місті буде заборонено пересуватися:
- пішки;
- а також транспортом.
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