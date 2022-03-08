У Харкові лунає повітряна тривога

8 березня 2022 , 21:29
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Джерело:

Суспільне Харків

У Харкові станом на 21:25 8 березня лунає повітряна тривога. Людей закликали негайно йти в укриття цивільного захисту.

Перебувати у безпечному місці необхідно, доки не надійде повідомлення про відбій повітряної тривоги. Нехтувати цим правилом не можна. Воно рятує життя.

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21:25 Повітряна тривога у Харкові – усім в укриття,
– мовиться у повідомленні.

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Автор: Мар'яна Бекало