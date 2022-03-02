У Харкові лунають сирени

У Харкові оголосили повітряну тривогу. Усіх мешканців міста закликали негайно пройти в бомбосховище.

Тривогу оголосили близько 16:40. Про це повідомили у Департаменті цивільного захисту.

Важливо Все у вогні: наслідки жахливого обстрілу в Харкові

Залишайтеся в укриттях допоки не отримаєте офіційного повідомлення про відбій тривоги.

Зауважимо, 2 березня російські окупанти обстріляли центр міста, а також житлові райони. У місті палає вогонь, а від будинків майже нічого не залишилося.

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