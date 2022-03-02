У Харкові лунають сирени
2 березня 2022 , 16:43Читать новость на русском
Джерело:Суспільне Харків
У Харкові оголосили повітряну тривогу. Усіх мешканців міста закликали негайно пройти в бомбосховище.
Тривогу оголосили близько 16:40. Про це повідомили у Департаменті цивільного захисту.
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Залишайтеся в укриттях допоки не отримаєте офіційного повідомлення про відбій тривоги.
Зауважимо, 2 березня російські окупанти обстріляли центр міста, а також житлові райони. У місті палає вогонь, а від будинків майже нічого не залишилося.
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