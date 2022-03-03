У Харкові лунають вибухи: усіх просять залишатися в укриттях
3 березня 2022 , 14:30Читать новость на русском
Джерело:Суспільне Харків
Російські загарбники продовжують свої цинічні атаки на місто Харків. Через це місцевих мешканців закликають не виходити з укриттів.
Окупанти продовжують масовані удари про Харкову. Задля власної безпеки місцевим мешканцям потрібно залишатися в укриттях.
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Уже кілька днів російські загарбники наносять руйнівних ударів по Харкову. Уже постраждала низка адміністративних будівель та житлових будинків.
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