У Харкові під обстріл потрапила машина волонтерів, загинув 26-річний чоловік
Джерело:фейсбук Анжели Денисенко
У Харкові під обстріл у районі парку Горького потрапило авто волонтерів. На жаль, через атаку окупантів загинув 26-річний чоловік.
Обстріл відбувся 14 березня – на 19-й день війни, яку Росія почала проти України. Відповідну інформацію повідомила волонтерка Help Army Анжела Денисенко.
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У Харкові внаслідок атаки окупантів загинув 26-річний чоловік
Волонтерка розповіла, що загинув Артем Айвазян.
Артем співпрацював з нашою організацією Help army. Ми втратили справжню надпотужну бойову одиницю! Він – Герой! Він справжній Герой! До останнього свого подиху він допомагав країні боротися з рашистами!
– сказав Анжела Денисенко.
Волонтерка розповіла, що Артем був з сім'ї волонтерів – дві його сестри Альона та Маріам також волонтерять.
Всі вони виросли патріотами, без батьків стали на ноги. Попереду було гідне життя, але прийшов "допомагач" і допоміг.Важливо. Волонтери потрапили під обстріл "Градів". Поранення отримала рідна сестра волонтера Альона Айвазян – вона у лікарні. Її зачепив осколок. Дівчину прооперували.
Анжела Денисенко попросила помолитись за Артема та пояснила, що за час повномасштабної війни, яку почала Росія, це друга смерть волонтера Харківщини.Редакція 24 каналу щиро співчуває рідним та близьким загиблого Героя України, який віддав своє життя на нашу землю, свободу та незалежність.
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