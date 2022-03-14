У Харкові під обстріл потрапила машина волонтерів, загинув 26-річний чоловік

У Харкові під обстріл у районі парку Горького потрапило авто волонтерів. На жаль, через атаку окупантів загинув 26-річний чоловік.

Обстріл відбувся 14 березня – на 19-й день війни, яку Росія почала проти України. Відповідну інформацію повідомила волонтерка Help Army Анжела Денисенко.

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У Харкові внаслідок атаки окупантів загинув 26-річний чоловік

Волонтерка розповіла, що загинув Артем Айвазян.

Артем співпрацював з нашою організацією Help army. Ми втратили справжню надпотужну бойову одиницю! Він – Герой! Він справжній Герой! До останнього свого подиху він допомагав країні боротися з рашистами!

– сказав Анжела Денисенко.

Волонтерка розповіла, що Артем був з сім'ї волонтерів – дві його сестри Альона та Маріам також волонтерять.

Всі вони виросли патріотами, без батьків стали на ноги. Попереду було гідне життя, але прийшов "допомагач" і допоміг.

Волонтери потрапили під обстріл "Градів". Поранення отримала рідна сестра волонтера Альона Айвазян – вона у лікарні. Її зачепив осколок. Дівчину прооперували.

Анжела Денисенко попросила помолитись за Артема та пояснила, що за час повномасштабної війни, яку почала Росія, це друга смерть волонтера Харківщини.

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