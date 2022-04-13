У Харкові під обстріл росіян потрапила команда американської CNN

Команда американської телекомпанії CNN стала свідком інтенсивного обстрілу Харкова. Журналісти перебували на території району Салтівка, вздовж траси E40.

Зазначається, що звуки посилених обстрілів міста окупантами команда почула перед тим, як перемістилась на прохання українських сил у більш безпечне місце. Активні обстріли стали черговим доказом того, що Росія веде повномасштабну військову атаку на Сході України.

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Команда CNN у Харкові

Голова Харківської ОВА Олег Синєгубов розповів американським журналістам, що росіяни продовжують обстрілювати Харків та його околиці, зокрема житлові квартали. Окупанти гатять з реактивних систем залпового вогню, артилерії і танків.

Окупанти продовжують тероризувати мирне населення. З артилерії і РСЗВ "Град" та "Смерч" обстрілюють житлові квартали. Знову постраждали райони Олексіївка, ХТЗ, Салтівка, Північна Салтівка, Одеса та аеропорт,

– підкреслив Синєгубов.

До слова, за минулі дві доби на Харківщині постраждали 22 мирні мешканці, у тому числі троє дітей. Загинули 7 людей. Крім того, у лікарні помер 2-річний хлопчик. Про постраждалих серед команди CNN не мовиться.

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