У Харкові пролунали вибухи: окупанти могли вдарити балістикою

Росіяни знову атакували східні області нашої держави. Під ударом опинився Харків.

Про це повідомляють кореспонденти Суспільного та місцеві телеграм-канали, пише 24 Канал. Зауважимо, що на момент вибуху у місті та області була повітряна тривога.

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У Харкові прогриміли вибухи

О 12:22 Харків та область сколихнув сигнал повітряної тривоги, були повідомлення про небезпеку. Вже о 13:38 у Повітряних силах ЗСУ застерегли про загрозу застосування балістичного озброєння з північного сходу.

На жаль, вже через кілька хвилин з'явилася перша інформація про вибухи у місті.

У Харкові чутно вибух, повідомляють кореспонденти Суспільного,

– йдеться у повідомленні.

За попередньою інформацією від місцевих ЗМІ, є влучання за межами міста, однак ці дані ще потребують підтвердження. Наразі жодних деталей щодо вибуху від міського голови або Харківської ОВА оприлюднено не було.

Вочевидь додаткову інформацію оприлюднять дещо згодом. Пізніше оборонці неба попередили, що на території області можлива робота протиповітряної оборони по розвідувальному БпЛА.

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