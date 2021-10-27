Зловмисник прийшов до помешкання дівчини на вулиці Електровозна, 4. Перший наряд поліції прибув туди приблизно о 23:50.

Раніше Погрожував підірвати школу й пішов за пивом: затримали одесита з гранатою

Хотів відновити стосунки

Колишньому військовому приблизно 24 роки (народився в 1997 році). Він був напідпитку та хотів зійтися з колишньою дівчиною. Проте примирення не відбулося та чоловік витягнув бойову гранату, яку приніс із собою.

Правоохоронці одразу оголосили план "Грім". Туди прибув спецзагін, а фахівці почали перемовини з ветераном. Згодом потенційний підривник погодився здатися та його затримали.

Люди внаслідок інциденту не постраждали. Також у поліції зазначили, що евакуація мешканців дому не знадобилася.

Що загрожує за такий злочин

У поліції Харківщини розповіли журналістам 24 каналу, що наразі вже відкрили кримінальне провадження за 3 статтями Кримінального кодексу. Вони передбачають різне покарання:

замах на вбивство – від 7 до 15 років в'язниці;

незаконне поводження з бойовими припасами – від 3 до 7 років в'язниці;

незаконне позбавлення волі – до 3 років в'язниці.

Схожа подія нещодавно

7 жовтня повідомили, що на Одещині затримали п'яного чоловіка, якого підозрюють у замаху на вбивство одразу 3 односельців. Він згадав старі образи та прийшов розібратися з колишнім партнером співмешканки.

У помешканні, де це сталося були 2 інших чоловіків, тому зловмисника швидко вивели на вулицю. Однак він витягнув гранату й кинув у бік опонентів. На щастя, пристрій не спрацював і ніхто не постраждав.