У Харкові спалахнула пожежа в районі Центрального ринку: у центрі чули низку вибухів
15 березня 2022 , 00:59Читать новость на русском
Джерело:Суспільне Харків
У районі Центрального ринку в Харкові спалахнула пожежа. На місце події уже виїхали рятувальники.
Поки що інформації про причину пожежі, масштаби загоряння та постраждалих немає. Так само поки немає інформації про руйнування.
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Пожежа спалахнула близько 23:30. У місті, за свідченнями очевидців, пролунала серія вибухів у центрі міста.
У цей час у місті була повітряна тривога.
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