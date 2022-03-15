У Харкові спалахнула пожежа в районі Центрального ринку: у центрі чули низку вибухів

У районі Центрального ринку в Харкові спалахнула пожежа. На місце події уже виїхали рятувальники.

Поки що інформації про причину пожежі, масштаби загоряння та постраждалих немає. Так само поки немає інформації про руйнування.

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Пожежа спалахнула близько 23:30. У місті, за свідченнями очевидців, пролунала серія вибухів у центрі міста.

У цей час у місті була повітряна тривога.

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