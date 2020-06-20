У Харкові у ніч на 20 червня спалили автомобіль Тетяни Коряк – блогерки, чемпіонки України з фітнес-бікіні та учасниці телепроєкту "Супермама". Зловмисника поліція вже затримала. Сама потерпіла каже, що це помста за її позицію.

Авто Коряк підпалили вночі

Авто Коряк підпалили вночі на проспекті Перемоги, полум'я перекинулось на сусідню машину. Про злочин повідомила сама потерпіла у соцмережах, інформує 24 канал.

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Дегенерат, який здійснив підпал, втратив телефон і настільки обгорів, що у найближчому саду знайшли його одяг і шматки обпаленої шкіри,

– написала Коряк.

Зловмисника швидко затримали

Зловмисника насправді швидко затримали. Як повідомили у Нацполіції, ним виявився 32-річний місцевий мешканець. Наразі поліція з'ясовує обставини злочину, відкрито кримінальне провадження за умисне знищення або пошкодження майна. Затриманому загрожує позбавлення волі терміном від 3 до 10 років.



Згоріло не лише авто Коряк, а й інший автомобіль / Фото Нацполіції



Підпал скоїли вночі 20 червня / Фото Нацполіції



32-річного палія затримали / Фото Нацполіції

Скандал з Коряк та пластичною операцією її подруги

Нещодавно Тетяна Коряк публічно у соцмережах підтримала свою подругу Юлію Горську .

. Горська стала відомою після невдалої пластики грудей, про деталі вона повідомила у своєму інстаграмі.

Горську оперували у Клініці пластичної косметичної хірургії у Полтаві.

Коряк розповіла, що її подруга протягом трьох місяців не могла відійти від наслідків операції – рани гноїлись і не загоювалися. Лікарі, натомість, лише радили зачекати.

Сама Горська наголошує, що через проблеми після операції вона була змушена піти на нове оперативне втручання.

Після підпалу авто Коряк, Горська повідомила, що боїться за своє життя.

Юлія Горська коментує підпал авто Тетяни Коряк: