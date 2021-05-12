У Харкові трамвай на великій швидкості врізався в позашляховик. Автомобіль намагався перетнути колію, однак не встиг. У мережі опублікували одразу кілька відео моменту зіткнення та його наслідків.

Це трапилося о 17:47 на вулиці Академіка Павлова. У поліції Харківщини сказали журналістам 24 каналу, що не коментують цю ДТП, оскільки там ніхто не постраждав.

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Трамвай врізався в позашляховик у Харкові: відео телеграм-каналу "Харків Life"

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На відео моменту аварії видно, що позашляховик Wolksvagen їхав у тому з напрямку, що й трамвай. Потім автомобіль вирішив повернути.

Однак, коли він перетинав колію, у його правий бік врізався електротранспорт. Цей момент зняв відеореєстратор іншої автівки.

Наслідки аварії позашляховика та трамваю: відео телеграм-каналу "Харків Life"

Офіційних коментарів щодо цієї події поки в мережі немає. Журналісти 24 каналу намагаються зв'язатися з патрульними Харкова, щоб дізнатися деталі цього інциденту.

Зверніть увагу! У понеділок, 10 травня, на Центральному мості в Дніпрі сталася аварія. У легковика відірвалось колесо. За ним їхали два автобуси та останній не загальмував. Через це сталася потрійна ДТП.