У Харкові та Одесі тривога: усім в укриття

У Харкові та в Одесі оголосили повітряну тривогу. Мешканці міст повинні перейти в укриття.

Тривогу у Харкові оголосили о 11.52. В Одесі – 11.54.

Увага Жодного воєнного сенсу, просто терор, – Зеленський про нічні обстріли Миколаєва й Харкова

Важливо: поки не буде сигналу про відбій – зі схованок виходити не можна, це – небезпечно.

Потурбуйтеся про літніх родичів або сусідів, а також – людей з інвалідністю.

Оперативна інформація рятує життя. Читайте наш телеграм, там ми зараз найшвидші. Цілодобово!