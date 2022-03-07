У Харкові та Одесі тривога: усім в укриття
7 березня 2022 , 11:58Читать новость на русском
Джерело:Суспільне Харків
У Харкові та в Одесі оголосили повітряну тривогу. Мешканці міст повинні перейти в укриття.
Тривогу у Харкові оголосили о 11.52. В Одесі – 11.54.
Увага Жодного воєнного сенсу, просто терор, – Зеленський про нічні обстріли Миколаєва й Харкова
Важливо: поки не буде сигналу про відбій – зі схованок виходити не можна, це – небезпечно.
Потурбуйтеся про літніх родичів або сусідів, а також – людей з інвалідністю.
Оперативна інформація рятує життя. Читайте наш телеграм, там ми зараз найшвидші. Цілодобово!