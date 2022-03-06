У Харкові тривога: усім в укриття

У Харкові повітряна тривога. Усім потрібно негайно пройти в укриття.

Над містом літак

У Харкові о 18:12 почали вити сирени. Усім якнайшвидше потрібно пройти в укриття. Це може врятувати життя!

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В укритті слід перебувати, доки не оголосять відбій тривоги.

Жителі Харкова повідомляють про звуки вибухів. Над містом літак.

Оперативна інформація рятує життя. Читайте наш телеграм, там ми зараз найшвидші. Цілодобово!