У Харкові тривога: усім в укриття
6 березня 2022 , 18:14Читать новость на русском
Джерело:Суспільне Харків
У Харкові повітряна тривога. Усім потрібно негайно пройти в укриття.
Над містом літак
У Харкові о 18:12 почали вити сирени. Усім якнайшвидше потрібно пройти в укриття. Це може врятувати життя!
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В укритті слід перебувати, доки не оголосять відбій тривоги.
Жителі Харкова повідомляють про звуки вибухів. Над містом літак.
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