У Харкові – вибухи: було 2 прильоти, один з них по центру

Ввечері 28 лютого у Харкові прогриміли вибухи. За попередньою інформацією, росіяни вдарили по центральній частині міста, у районі житлової забудови.

Інформація щодо постраждалих та руйнувань уточнюється. Про це 24 Канал повідмоляє з посиланням на міського голову Ігора Терехова.

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Що відомо про вибухи у Харкові

Після 21:00 у Повітряних силах попередили про російські БпЛА в центрі Харківщини. Вони рухалися курсом на Південь. Згодом, о 22:53, у Харкові пролунав перший вибух. Через кілька хвилин Терехов попередив, що на місто ще рухається ворожі БпЛА. "Будьте обережні", – написав він у своєму телеграм-каналі.

За інформацією голови обласної військової адміністрації Олега Синєгубова, росіяни атакували Київський район міста. Наразі інформації про постраждалих внаслідок атаки немає.

Близько 23:00, у Харкові прогримів другий вибух. Терехов повідомив, що був ще один приліт – у Шевченківському районі. "Знову поряд з житловими багатоповерхівками", – зазначив він. Згодом мер додав, що другий приліт був прямо навпроти багатоповерхівки, у будинку вибиті шибки.

Влада просить залишатися усіх в безпечних місцях до відбою повітряної тривоги.