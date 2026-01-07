Найкращий метод відновлення: як військовослужбовці в Харкові Водохреща святкували

На Водохреща у Харкові в Саржиному яру занурюються у крижану воду не лише містяни, а й військовослужбовці, зокрема бійці бригади "Хартія". Для військових це передусім засіб психологічного розвантаження та підтримки фізичної форми.

Кореспондентка 24 Каналу з Харкова Анна Черненко розповіла про враження від занурення оператора безпілотників "Спектра" та бійчині Аліни.

Дивіться також: Забудьте побрехеньки, – військовий сказав, якою бачить перемогу України над Росією

Чому бійці занурюються в крижану воду?

Для бійців занурення у крижану воду – це передусім розвантаження, загартування та спорт, а не релігійний ритуал.

З 2025 року Аліна служить у батальйоні "Хартія" і наприкінці минулого року отримала нагороду за участь в операції на Куп'янському напрямку.

Вода чудова. Я обожнюю купатися, бо як спортсменка й робила це постійно – на зборах завжди знаходили водойму чи калюжку, адже це ідеально для відновлення. Це можливість відчути себе живою та здоровою. Найкраще відчуття – коли виходиш з води, тепло розливається по тілу. Холодно лише при вході, а після – неймовірні емоції,

– розповіла Аліна.

Військова наголосила, що такі моменти допомагають зберегти ментальне здоров'я та відірватися від безперервного робочого процесу.

"Свого роду адреналін, якого дуже не вистачає військовослужбовцям. Дуже кайфове відчуття. Фізичну форму потрібно підтримувати будь-якої пори року, тому що для військовослужбовців, незалежно від роду військ, вона критично важлива", – сказав Спектр.

Які пільги та послуги доступні для українських військових?