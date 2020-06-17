У Харкові чоловік помітив, як водій таксі знепритомнів за кермом. Авто вже рухалося у бік пішохідного переходу, де були люди. Однак в останній момент небайдужий чоловік зміг наздогнати машину таксі і запобігти ДТП.

Інцидент трапився 17 червня на вулиці Клочківській. Вражаюче відео оприлюднили на фейсбук-сторінці спільноти Харків NOW.

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На оприлюднених кадрах видно, як автомобіль ВАЗ втрачає керування і рухається до пішохідного переходу. Проте один з водіїв встиг зупинити таксі до зіткнення з дорожнім огородженням. Кадри просто вражають, адже чоловік біг за машиною декілька метрів і зміг просто під час руху зупинити таксі.

У коментарях під дописом очевидець подій написав, що поруч з водієм таксі перебувала жінка, яка кричала про допомогу. Одразу після зупинки авто водій вийшов на свіже повітря, згодом йому викликали швидку.

"Швидка" приїхала через 7 – 8 хвилин. Чоловік ще хотів їхати далі, але хлопець, який зупинив авто під час руху, забрав у нього ключі від авто,

– зазначив очевидець подій.

Вулиця Ключківська, де стався інцидент: карта