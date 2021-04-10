У Харкові пізно ввечері, 9 квітня, водій на пішохідному переході збив поліцейського та, ймовірно, протягнув його близько 50 метрів. Потерпілий переходив дорогу на червоне світло. Він загинув на місці події.

Трагедія сталась у Основ'янському районі Харкова. Поліція розглядає питання про відкриття кримінального провадження та з'ясовує обставини аварії.

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Що відомо про трагедію

У поліції повідомили, що співробітник поліції загинув.

09 квітня о 22:20 на вулиці Південнопроектній 28-річний водій автомобіля Audi скоїв наїзд на співробітника поліції, який переходив проїжджу частину на заборонений сигнал світлофору. Поліцейській перебував у цивільному одязі поза службою. Від отриманих травм чоловік загинув на місці події, – повідомили у відділі комунікації поліції Харківської області.

Поліцейські внесли інформацію в Єдиний облік відділу поліції Харківського райуправління поліції № 1.

Моторошне ДТП у Харкові: відео Telegram-каналу "ХС Харків"

Фото трагедії оприлюднив місцевий Telegram-канал "Вартові Еспресо". За їхньою інформацією "після удару авто близько 50 метрів протягнуло чоловіка. На жаль постраждалий отримав травми, несумісні з життям".



